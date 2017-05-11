Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay

Magazin - 11 Mayıs 2017 13:08

Demet Akalın, Eser Yenenler'e çattı

Eser Yenenler'in aşk pozu!

Eser Yenenler’in villasındaki alem geccesinin yankıları hala sürüyor. Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılmasının sebebi olarak gösterilen gecce ile ilgili Eser Yenenler, "Yuva yıkan kadın gibi oldum. Kimse kimseye ihanet etmedi. Villa da kiralık" demişti. Eser'in "kiralık" dediği villa ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.Duymayan Kalmasın'ın programında Eser Yenenler'in villasının alt katını gecce kulübüne çevirdiği iddia edildi. Evin bodrum katına özel ses ve ışık sistemi yaptıran Yenenler, ayrıca bir çalışanın hizmet verdiği içki standı, DJ seti ve tıpkı barlardaki gibi müşterilerin oturduğu masalar yaptırdı. Ayrıca Eser Yenenler'in gecce partilerine davet ettiği arkadaşlarının kalmak istemesi halinde üst kattaki odaları kullanmasına izin veriyor.