Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığına sebep olarak gösterilen alem geccesinin yankıları sürüyor. İddiaya göre Eser Yenenler evin bodrum katını gecce kulübüne çevirmiş.

Magazin - 11 Mayıs 2017 13:08
Eser Yenenler’in villasındaki alem geccesinin yankıları hala sürüyor. Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılmasının sebebi olarak gösterilen gecce ile ilgili Eser Yenenler, "Yuva yıkan kadın gibi oldum. Kimse kimseye ihanet etmedi. Villa da kiralık" demişti. Eser'in "kiralık" dediği villa ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Demet Akalın, Eser Yenenler'e çattı

Demet Akalın, Eser Yenenler'e çattı



Duymayan Kalmasın'ın programında Eser Yenenler'in villasının alt katını gecce kulübüne çevirdiği iddia edildi. Evin bodrum katına özel ses ve ışık sistemi yaptıran Yenenler, ayrıca bir çalışanın hizmet verdiği içki standı, DJ seti ve tıpkı barlardaki gibi müşterilerin oturduğu masalar yaptırdı. Ayrıca Eser Yenenler'in gecce partilerine davet ettiği arkadaşlarının kalmak istemesi halinde üst kattaki odaları kullanmasına izin veriyor.

Eser Yenenler'in aşk pozu!

Eser Yenenler'in aşk pozu!
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