"Eşim beni 3 farklı erkekle aldattı!"

Kanal D'de ekranlara gelen 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, eşinin peşine dedektif taktığını belirterek, "Beni 3 farklı erkekle aldattı" şeklinde konuştu.

Magazin - 20 Şubat 2017 16:47

6 yıllık eşiyle boşanma aşamasında olan Nacar, eşinin kendisini önce bir avukatla, ardından kemancıyla, son olarak da 'mafya kılıklı' bir adamla aldattığını ileri sürdü. Erhan Nacar ayrıca, oğlunun velayetini almak istediği eşine karşı şiddet uyguladığını itiraf etti.



Canlı yayında flaş iddiaları gündeme gelen kişi, eşi için yaptığı imayla da şok etti. Erhan Nacar, "Paraya ihtiyacın varsa ben yardım ederim" dedi.



"HER ŞEYİ GÖZE ALDIM, NE YAPARSA YAPSIN"



Şok suçlamaların hedefindeki eş, canlı yayına bağlanarak, "Ben onun seviyesinde değilim. Buna da hiçbir zaman düşmeyeceğim. Onun yaptıklarını söylemeyeceğim. Kendisini tanıyan tanıyor. Herkes bunu biliyor. Sizin programınızda olmasının iki sebebi var. Biri ünlü olmak, ikincisi de beni mağdur edip kendisine dönmemi sağlamak. Bu benim açtığım üçüncü boşanma davamdır ve artık son davamdır. Bundan önce açtığım iki davada ölüm tehditleri vardı. Beni sürekli geri döndürme çabasını herkes biliyor. Kendisi boşanma davası çıkışında beni öldüreceğini söylemiş bir insandır. Her şeyi göze aldım, ne yaparsa yapsın. Kendisini rezil etmeye devam etsin" dedi.



"BEN ALDATMADIM, ASIL O BENİ ALDATTI"



Eşinin kendisini boşanmaktan vazgeçirmek için bu iddiaları dile getirdiğini savunan kadın, "Ben eşimi aldatmadım. Asıl o beni aldattı. 7 aylık hamile olduğum dönemde kendisinin Ankara ve Almanya'da beni aldattığını belgeledim. Avukatımla ilişkim olduğunu iddia etti. O avukatı azlettim çünkü onunla anlaştı. Onunla Ankara'da bir restorantta birlikte yemek yediler. Tuttuğu dedektif de benim arkadaşımdı. kendisi milyon dolarlardan bahsediyor çünkü maddiyatçı bir insan. Kendisinden tek kuruş istemiyorum. Aylardır çocuğumla geçinmeye çalışıyorum. Oturduğum evi satıp, elektrik ve suyu kapattıran bir insandır. Bizi kış ortasında sokakta bırakmış kişidir. Senden boşanmak istiyorum, boşanacağım da. Beni tehditlerle geriye döndüremeyeceksin. Seni hayatımda istemiyorum, seni boşayacağım" ifadelerini kullandı.



Kaynak: milliyet.com.tr

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