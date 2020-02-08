Eşinin fotoğrafını kalçasına bastırdı!

John Legend'ın eşi Chrissy Teigen, eşine şaşkınlık yaratan bir sürpriz yaptı. Teigen, sosyal medya hesabında yaptığı sürprizi paylaştı.Teigen, aldığı taytın kalça kısmına eşi John Legend'ın fotoğrafını paylaştı. Chrissy Teigen, taytını sergilediği fotoğrafı da "Eve gerçekten rastgele şeyler geliyor" diyerek paylaştı. Fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu. İşte o fotoğraf...