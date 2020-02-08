John Legend'ın eşi Chrissy Teigen, eşine şaşkınlık yaratan bir sürpriz yaptı. Teigen, sosyal medya hesabında yaptığı sürprizi paylaştı.
KALÇASINA BASTIRDI!
Teigen, aldığı taytın kalça kısmına eşi John Legend'ın fotoğrafını paylaştı. Chrissy Teigen, taytını sergilediği fotoğrafı da "Eve gerçekten rastgele şeyler geliyor" diyerek paylaştı. Fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu. İşte o fotoğraf...
Eşinin fotoğrafını kalçasına bastırdı!
John Legend'ın eşi Chrissy Teigen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
08.02.2020 11:52 Dünya Magazin