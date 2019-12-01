Eşinin iddialarına Necati Şaşmaz'dan belgeli cevap!

Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Necati Şaşmaz’dan ‘birden çok evlilik ve hileli evlenme’ suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bu iddiaya Necati Şaşmaz’dan belgeli yalanlama geldi.Nagehan Şaşmaz, "Amerikalı bir kadınla evli olduğu" yönündeki iddialarına Necati Şaşmaz'dan belgeli yalanlama geldi. Necati Şaşmaz, 2001’de evlendiği Claire B.’den aynı yıl boşandığını gösteren belgeyi kamuoyuyla paylaştı.