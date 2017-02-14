Eşinin korumasıyla yasak aşk!

Kocasının koruması ile aşk yaşadığı iddia edilen sosyetik bir kadının, eşi şehir dışına çıktığında, koruma ile baş başa romantizm yaşadığı öne sürüldü. İddia sosyete dünyasını çalkaladı.

Dedikodu - 14 Şubat 2017 15:30

Günaydın Gazetesi'nde yazan Mert Vidinli köşesinde "Koruma ile Aşk" başlığı ile bir yazı yayınladı. Vidinli'nin bu yazısı sosyeteyi tabiri caizse çalkaladı:



İşte o yazı:



KORUMA İLE AŞK: Yine düşmüşüm beşli bir kadın grubunun ortasına... Nefes almadan dedikodu yapıyorlar... Mevzuları oldukça iddialı... Sosyetik bir kadından bahsediyorlar; 'Biliyor musun, kocasının koruması ile takılıyormuş. Adam şehir dışına çıktığında, baş başa romantizmin dibine vuruyorlarmış!' Hemen aklıma 'Royals' dizisi geliyor. Elizabeth Hurley'nin başrolünü oynadığı dizideki en dikkat çekici konu, prensesin yakın koruması ile yaşadığı aşk. Bakalım, bizim sosyetik kadınımız 14 Şubat'ı, eşiyle mi yoksa korumasıyla mı kutlayacak..."



Kaynak: sabah.com.tr

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