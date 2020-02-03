Eski dostlar düşman oldu: "Arkamdan konuşmasın!"

Merve Özbey'den Demet Akalın'a anlamlı sözler!

Demet Akalın'ın albüm yapmasını engelleyen şarkıcı kim?

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın arası açıldı. Kıbrıs'ta sahne alan Ürek eski dostu için çok sert ifadeler kullandı. Ürek, ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği Demet Akalın’a ‘dedikoducu’ dedi."Kendisi ne düşünür bilmiyorum ama ben dostum. Garip bir tutuma girdi Demet, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Hiç kimse de anlamış değil zaten, anlamıyorlar da. Bence bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor""Kötü günlerinde yanındaydım, her zaman. Yine kötü gününde yanında olurum, Allah göstermesin. Kendi tercihi, insanlara sen bunu niye yaptın diyemem. Garip bir tutumu var, garip davranışlar sergiliyor. Sadece bana değil, ben ona yakınım, küs falanda değilim. Başkaları bunu diyemez mesafeli olurlar. Şöyle söyleyeyim, yaşlar gelip geçiyor, fındık gibi gençler çıkıyor, sahnelere, özellikle pop müzikte. Daha sevgi dolu olması gerekiyor. Bunu yüzüne de söylerim yani."”Aynı yerde oturuyorduk; taşınmak zorunda kaldım, ondan sonra aramıyor sormuyor. Böyle bir hallendi ne oldu bilmiyorum.""Benim her şeyim ortada. O kendi kendine bir takım şeyler söyler, kendi kendine kafasında kurar. Kendi kendine dedikodu yapıyor galiba.""Bir kere ben onun büyüğüyüm, ondan bekliyorum. O gelsin o arasın. Bana ona bin kere bir hatam varsa söyle, ben sana söyleyeyim demiştim ona. Söylemiyor, söylemedi. Arkalarda konuşmasın ama dedikodu yapıyor, duyuyorum ben. Gömdüğünü de duyuyorum masalara oturup."