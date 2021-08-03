Eski eşler, Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu aynı projede!

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu rol aldıkları Küçük Ağa dizisinde tanışıp nikah masasına oturmuşlardı. 2014 yılından 2017 yılına kadar evli kalan iki ismin yıllar sonra bir dizi için bir araya gelecekleri iddia edildi.Geçtiğimiz sezon çekimleri Bodrum'da devam eden ama yeni sezonda İstanbul'a taşınacak olan Fox TV'nin sevilen dizisi 'Son Yaz'da hem konu hem de oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşanacağı daha önceden öğrenilmişti. Dizinin sezon finalinde başrol oyuncularından Funda Eryiğit'in senaryo gereği vurularak diziye veda etmesinin ardından kadroya Birce Akalay'ın dahil olacağı haberleri de basında yer almıştı.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda Sarp Levendoğlu da Son Yaz'ın kadrosuna dahil olacak ve mafya kanadında etkili bir karakteri oynayacak.