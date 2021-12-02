Eski eşten Serdar Ortaç'a yanıt geldi: "Hayatımda drama istemiyorum"

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan beş yıl evli kaldıktan sonra 2019 yılında boşanmışlardı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç nafaka ödemekte zorlandığını açıklamış ve borçları olduğunu söylemişti. İki yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Chloe Loughnan, 'teve 2 Magazin Masası' programına açıklamalarda bulundu. Ortaç'ın zor günler geçirdiği ve yaşadığı maddi sıkıntılarla ilgili sorulara, "Hayatımda drama istemiyorum" cevabını verdi.Hakkında çıkan haberleri takip etmediğini belirten ünlü model, "Özel hayatım özel kalsın" açıklamasını yaparken, İrlanda'da ailesiyle birlikte yaşadığını ve gayet huzurlu olduğunu söyledi.29 yaşındaki güzel, "Dedikodu sevmiyorum" diyerek, eski eşi Serdar Ortaç'ın 'nafaka' konusunda söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı.