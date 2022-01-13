Eski menajeri Elçin Sangu'ya dava açmıştı... Karar verildi!

Elçin Sangu ile eski menajeri Başar Okay, 2016 yılında davalık olmuştu. Okay, Sangu'nun sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti iddiasıyla 100 bin dolarlık cezai şart parasının tahsili istemiyle mahkemeye başvurmuştu. Elçin Sangu ise Başar Okay'la imzaladığı 31 Aralık 2015 tarihli sözleşmenin kölelik sözleşmesi olduğunu belirterek davanın reddini talep etmişti. Açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.Mahkeme, eski menajer Başar Okay'ı haklı bularak Elçin Sangu'nun 100 bin dolar cezai şart parası ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.Duruşma sonunda açıklamalarda bulunan Sangu, "Karara itiraz edeceğiz. Gerekirse dosyayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağım" dedi. Ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan oyuncu, avukatının açıklamasını paylaşarak altına "Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama Artık yeter! Bu güne kadar bana yapılanları anlatmadım fakat daha fazla susmayacağım! Bu da hepinize açık davetimdir. Sevgiler…" diye yazdı.