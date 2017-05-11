Eskişehir Basket'te hedef Süper Lig

Türkiye Basketbol Ligi Play Off müsabakasında deplasmanda İstanbulspor Beylikdüzü'nü 83-80 yenerek, Final Four'a adını yazdıran Eskişehir Basket'te tek hedef Süper Lig.

Basketbol - 11 Mayıs 2017 14:56

Final Four karşılaşmaları öncesinde Eskişehir Basket Başkanı Sinan Özeçoğlu, koç Brad Greenberg, Basketbol Şube Sorumlusu Derya Yannier, oyuncular Evren Büker ve Buğrahan Tuncer birlikte basın toplantısı düzenledi. Eskişehir Sör Otel'deki toplantıda konuşan Sinan Özeçoğlu, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Cumartesi günkü Acıbadem maçına tüm taraftarları beklediklerini belirten Özeçoğlu, şöyle konuştu:



"34 haftalık maratonu bitirdik. İstanbul maçında 3-0 galip gelerek Final Four'a kaldık. Bundan sonra 6 maçımız kaldı. Sezon başında hedefimiz şampiyonluktu. Artık son aşamaya geldik. Allah'ın izniyle bu son aşamayı da iyi bir şekilde geçip, Eskişehir'i önümüzdeki yıl Süper Lig'e çıkaracağız "diye konuştu.



Eskişehir Basket Takımı Koçu Brad Greenberg ise, ligin en iyi takımı olduklarını, tüm çalışmalarını Final Four karşılaşmalarına göre yaptıklarını söyledi. Greenberg, "9 aydır çalışıyoruz ve emek harcıyoruz. Federasyon kupasını kazandık. 38 galibiyet 7 mağlubiyet aldık. Şu anda kaldığımız final grubunda çok değerli takımlar var. Fakat bizim takımımız amaca ulaşmak için son derece motive durumda. Diğer takımlara da saygı duyuyoruz ama biz bu ligin en iyi takımıyız."



Kaynak:DHA

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