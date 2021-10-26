Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) neden yayınlanmadı? Dizi bitiyor mu?

atv günlerce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın tanıtımını yayınladı. Ancak dizi yerine ‘Baba Parası’ ekrana geldi.Sosyal medya hesabından diziyle ilgili tanıtımı kaldıran kanal, yorumları sınırlandırdı.Gelen haberlere göre bugün kanala 200. bölüm teslim edilecekti.Ancak atv yönetimi son dakika sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine ekip restini çekti, bölümü vermedi ve “Biz işi bitiriyoruz” dedi. (Birsen Altuntaş)