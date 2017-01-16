Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştiriyor?

Dedikodu - 16 Ocak 2017 13:00

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" neden yayınlanmıyor? Bir açıklama da Deniz Çakır'dan geldi...

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için sürpriz iddialara ortaya atıldı.Yeni yıla girildikten sonra henüz yeni bölümü yayınlanmayan dizinin akıbeti henüz belli değil.Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır geçen hafta yeni bölüm için açıklama yapsa da aradan geçen günlerde yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve yayın akışında gösterilmemesi kafaları karıştırdı. Ortaya atılan iddiaya göre dizi yapımcıları ile kanal yöneticilerinin hala anlaşamaması. Bu anlaşmazlık sonrasında ise dizinin kanalı bile değiştirebileceği konuşuluyor.