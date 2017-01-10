"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" neden yayınlanmıyor? Oktay Kaynarca açıkladı!

Dizi - 10 Ocak 2017 20:29

Oktay Kaynarca ile Meryem Uzerli arasında neler oluyor?

Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölümü geçen hafta ekranlara gelmemişti. Dizinin sıkı takipçileri neden yayınlanmadığı konusunda açıklama beklentisi sonuçsuz kalmıştı. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayınca dizinin biteceği yönünde iddiaları yayılmaya başladı.Söylentilerin sosyal medyada yoğunlaşması üzerine dizinin başrol oyuncu Oktay Kaynarca, konuya açıklık getirmek için Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. 2017 yılına girilmesiyle reklam anlaşmalarının yenilendiğini hatırlatan Kaynarca, dizinin bu gerekçeyle iki haftadır yayınlanmadığı belirtti. Dizinin erken final yağacağı iddialarını yalanlayan oyuncunun paylaşımında şu sözlere yer verdi;"Sanırım herkes bölümün yayınlanmaması ile ilgili bir açıklama bekliyor ama tam olarak söylemek gerekirse sevgili EDHO cular.. Her sene sezon ortası, yani Ocak ayında bütün şirketlerin bütçelerinin yeniden yapıldığı dönemdir.Yani iki ya da üç hafta ara verilir.. Bütün hazırlıklarımız ve yeni bölümün çekimleri bütün hızıyla devam etmektedir..İlgileriniz sabrınız ve sevginiz için çok teşekkür ederiz.."