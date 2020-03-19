Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba transfer!

5 sezondur atv'de sevilerek takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna usta bir isim katıldı. Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide peş peşe yaşanan ölümler dikkat çekmişti. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı EDHO'nun kadrosuna son olarak Ali Sürmeli dahil edildi. Sevilen dizi önümüzdeki sezon da devam edecek.