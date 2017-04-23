Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz isim

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine sürpriz bir isim katıldı.

Dizi - 24 Nisan 2017 01:00
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz isim
ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"a sürpriz isim isim dahil oldu.

Güzel türkücü Zara, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. Zara, dizide Gönül karakterini canlandıracak.

Güzel türkücü, 25 Nisan Salı akşamı yayınlanacak 66'ncı bölümde ekrana gelecek.

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