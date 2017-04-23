ATV'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"a sürpriz isim isim dahil oldu.
Güzel türkücü Zara, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. Zara, dizide Gönül karakterini canlandıracak.
Güzel türkücü, 25 Nisan Salı akşamı yayınlanacak 66'ncı bölümde ekrana gelecek.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz isim
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine sürpriz bir isim katıldı.Dizi - 24 Nisan 2017 01:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ATV
DİZİ HABERLERİ
- Diriliş "Ertuğrul"a bir hafta ara!
- 'Hayat Bazen Tatlıdır' da veda ediyor!
- No: 309'un 45. bölümünde neler olacak?
- "İçerde"de Mert için yolun sonu mu geliyor?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Şili'de Kara Sevda rüzgarı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- 'Hangimiz Sevmedik'e bir usta isim daha!
- Cesur ve Sühan aşklarının arkasında durdu!