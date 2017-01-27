Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a toplu kutlama!

Dizi - 27 Ocak 2017 11:24

Doğum günü olan oyuncuları için özel bir kutlama organize etti. Gecce de Oktay Kaynarca, Bahadır Özdener, Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Kenan Çoban İncinur Daşdemir, Mustafa Vuran ve Sevinç Gürşen doğum günleri kutlandı. 25 Ocak Çarşamba geccesi Etiler'de yapılan toplu kutlama da ekip hem eğlendi hem de başarısını kutladı.İşte o görüntüler: