Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni oyuncu!

atv'nin fenonen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6. Sezonu salı akşamı başlıyor. İlk 5 sezonunda elde ettiği başarının ardından korona virüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezonu için yapılan transferlerin de ardı arkası kesilmiyor. Onur Tan'ın yönettiği EDHO'nun ekibine son olarak Gökhan Akteke katıldı. Akteke fenomen dizide Rıfkı karakterine hayat verecek.