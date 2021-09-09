Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da büyük kriz

atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu ve yeni transferleri merak konusuydu. Kulislerde usta oyuncu Uğur Yücel ile görüşüldüğü konuşuluyordu. Ancak son gelen haberler ortalığı karıştırdı. Kanalın yeni sezon tanıtımında da yer verdiği fenomen projenin ekibiyle kriz yaşadığı iddiası dizi sektörüne bomba gibi düştü.Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu sezon 200. bölümüyle açılış yapmaya hazırlanan diziyle ilgili yaşanan sorunun detayları da merak konusu oldu. Kriz aşılmadan da çekimlerin başlamayacağı konuşuluyor. Bu durum dizinin kanal değiştirip değiştirmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi.