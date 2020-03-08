Esmeraldo'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fırsat!

Geccede pop sanat müziğinin kendine has yorumcusu Turgay Saka ve Azerbaycan’lı şarkıcı Seva canlı performanslarıyla misafirlere canlı müzik keyfini yaşatacak. Hem eğlence hemde zengin menüsüyle müşterilere keyifli bir gün yaşatmayı planlayan ‘ESMERALDO’ geceye çift gelen müşterilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sadaece kadınlardan hesap ücreti almayacak . Ayrıca gecede aktif kadın müşterilerini sürpriz hediyeler bekliyor.