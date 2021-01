Esra Bilgiç: "Müzik yapma hayalimiz var"

Esra Bilgiç 2021 ile ilgili hayallerini ve planlarını dile getirirken "Yeni bir seneye seyircinin ilgisini yüksek tutmak için güzel bir senaryoyla başladık. Okumak için can attığım onlarca kitap var. Yakın arkadaşımla müzik yapma hayalimiz var. Belki onu hayata geçirebiliriz. Henüz çok erken ama yaz tatilini iple çekiyorum. Kardeşimle yurt dışı eğitim ve tatil planlarımız var. Yer almak istediğim sosyal sorumluluk projeleri var. Bu sene çok çalışacağım." dediOkul bittiğinde oyunculuğun yanı sıra okuduğu bölüm olan hukuk ile de ilgili bir kariyer düşünüp düşünmediğini sorduğumuzda Bilgiç'e"Ben oyuncuyum ve hayatımın sonuna kadar bu mesleği yapmak istiyorum. Hukuk okumak hayatıma, oyunculuğuma, insanlarla olan ilişkilerime, toplum sorunlarına bakış açıma ve geleceğime dair bana çok büyük katkılar sağlıyor. Mezun olduktan sonra da öğrencilik hayatıma devam etmeyi planlıyorum." dedi.Başarılı oyuncu 2020 yılıyla ilgili "2020 hayatım boyunca ayaklarımın yere en sağlam bastığı seneydi. Benim için tam anlamıyla bir altyapı yılıydı. Kendime, mesleğime, içinde bulunduğum topluma, yaşadığım hayata ve alışkanlıklarıma dair sayısız farkındalığım var. Tüketim alışkanlıklarımı değiştirmek için ciddi adımlar attım; atmaya da devam ediyorum. Hep birlikte dünyanın yönünü gördük. Yakın gelecekte karşılaşacağımız nice benzer risk için açık şekilde bilgilendirildiğimizi düşünüyorum." dedi.Sabah rutinini paylaşan Esra Bilgiç "Yorucu bir günün sabahında elbette hemen yataktan kalkmak istemiyorum. Önce camı açıp denize ve gökyüzüne bakıyorum. Temiz hava alıyorum. Ardından hemen bir Spotify listesi açıp sevdiğim müziklerle yeni güne hazırlanıyorum. Gündeme bir göz atıp kısa süren bir kahvaltı sonrasında setin yolunu tutuyorum. Eğer evdeysem yine erken kalkmaya özen gösterip bu rutinimin tadını çıkararak güne başlıyorum.Ankaralı olan oyuncu Ankaralı'larla ilgili ve İstanbul'a alışma sürecini açıklarken "Sektörde sevdiğim, takdir ettiğim ve çalışmaktan keyif aldığım kamera önü veya kamera arkası arkadaşlarım ve büyüklerimin hemen hemen hepsinin Ankara ile mutlaka bir bağlantısı var. Ya orada doğmuşlar ya orada okumuşlar ya da bir şekilde hayatlarının bir dönemini Ankara’da geçirmişler. Ankara’da yapacaklarınız sınırlıdır. Maddi durumu ne olursa olsun her aile için eğitim her şeyden önemlidir. Dostluklar, arkadaşlıklar çok içten ama saygılıdır. Özellikle İstanbul’da sinema sektöründe çalışan Ankaralılar yetenekli, disiplinli ve çok özverililer. Ben Ankara’dan İstanbul’a geldiğimde 21 yaşındaydım. Hem yaşım hem de çalışma hayatına ilk kez giriyor olmam sebebiyle çok zorlandığım anlar oldu." dedi.Güzel oyuncu sosyal medyada çok fazla takipçisinin olma nedenini ve en çok takipçilerinin neyi merak ettiklerini şu sözleriyle açıkladı "Çok aktif olmadığım ve günlük yaşantımdan çok fotoğraf paylaşmadığım için özel hayatımı merak ediyorlar. Bir de makyaj ve cilt bakım rutinime dair çok soru alıyorum.