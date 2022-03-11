Esra Bilgiç, Victoria’s Secret’la anlaştı!

Kanunsuz Topraklar dizisi biter bitmez çok sayıda teklif alan Esra Bilgiç OGM Pictures’ın Netflix için çekeceği Süslü Korkuluk dizisiyle el sıkışmıştı. Güzel oyuncu Cem Karcı’nın yöneteceği dizide Çağatay Ulusoy’la partner olacak. Dizi çekimleri öncesi provalara başlayacak olan Bilgiç bu arada iki reklam anlaşması birden yaptı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu markalardan bir Victoria’s Secret… Başrolünü İsmail Filiz’le oynadığı “Adanış Kutsal Kavga” filminin dün akşam yapılan galasına katılamayan ünlü oyuncu, bugün reklam filmi için kamera karşısına geçti.