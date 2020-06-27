Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran oyuncu Esra Bilgiç, tatil fotoğrafları ile gündeme geldi.
Karantina döneminde uzun bir süre Ankara’da kalan oyuncu, normalleşme adımları atılmaya başlanınca İstanbul’a geldi. Oyuncu, instagram hesabından Adalar manzaralı deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını yayınladı.
(Kaynak: sozcu.com.tr)
Esra Bilgiç’ten bikinili tatil pozu
'Ramo' isimli dizide Sibel karakterini hayat veren 27 yaşındaki oyuncu Esra Bilgiç'ten tatil pozu geldi.
27.06.2020 18:22 Magazin