Esra Dermancıoğlu 53 oldu! Yeni yaşını kutlarken yerinde duramadı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın rol aldığı Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara döndü.Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu takipçilerine 53 yaşına bastığını paylaştığı bir video ile duyurdu. Paylaşımında yerinde duramayan, oradan oraya koşuşturan Dermancıoğlu,"53 yaşıma basmış bulunuyorum… Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım" notunu ekledi.