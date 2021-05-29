Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.
"Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen oyuncu içini döktü.
"Ben çok kilo aldım. Benim ağzıma s..sınlar! O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk."
Esra Dermancıoğlu ağlayarak anlattı: Kilo aldım, psikolojim çok bozuk
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile şöhret olan Esra Dermancıoğlu fazla kilolarından dertli.
29.05.2021 15:47 Magazin