Esra Dermancıoğlu ağlayarak anlattı: Kilo aldım, psikolojim çok bozuk

Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı."Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen oyuncu içini döktü."Ben çok kilo aldım. Benim ağzıma s..sınlar! O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk."