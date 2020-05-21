Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde zıplayarak bir video çekmiş ve bu video sosyal medyada viral olmuştu. Karantina günlerinde çektiği eğlenceli videolarla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, Esmersoy'un bu videosunu ti'ye aldı. Dermancıoğlu paylaşımına “Tür: Dram ımdb:30” notunu düştü.
İşte o video
Burcu Esmersoy'un paylaştığı video:
Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un zıplamalı videosunu ‘Ti’ye aldı!
Esra Dermancıoğlu, s Burcu Esmersoy'un zıplayarak çektiği videoyu ti'ye aldı.
21.05.2020 16:34 Magazin