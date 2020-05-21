Esra Dermancıoğlu, Burcu Esmersoy’un zıplamalı videosunu ‘Ti’ye aldı!

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde zıplayarak bir video çekmiş ve bu video sosyal medyada viral olmuştu. Karantina günlerinde çektiği eğlenceli videolarla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, Esmersoy'un bu videosunu ti'ye aldı. Dermancıoğlu paylaşımına “Tür: Dram ımdb:30” notunu düştü.İşte o videoBurcu Esmersoy'un paylaştığı video: