Esra Dermancıoğlu meydan okudu: "Artık siz yoksunuz ben varım"

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olduğumuz şu günlerde Instagram'dan yayınladığı eğlenceli videolarla takipçilerinin yüzünü güldüren Esra Dermancıoğlu paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez meslektaşlarına seslendiği bir video çekti. Karantina günlerinde saçlarını uzattığını ve kilo verdiğini belirten Dermancıoğlu, "Artık bundan sonra siz yoksunuz, ben varım.” ifadelerini kullandı.İşte o paylaşım: