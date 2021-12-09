Esra Dermancıoğlu paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı!

Sevilen isim Esra Dermancıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Seda Sayan’ın şarkısına karavanından eşlik edip dans eden oyuncunun görüntüleri dikkat çekti.Dizi çekimleri arasında karavanında video çeken Esra Dermancıoğlu, kırmızı elbisesiyle Seda Sayan taklidi yaptı. Seda Sayan’ın şarkısına eşlik ederek dans eden oyuncu, ayağı sendeleyince az daha düşüyordu. Son anda tutunarak doğrulan Esra Dermancıoğlu sonrasında ise şarkısına devam etti. Sevilen oyuncu videosuna Seda Sayan’ı etiketledi.