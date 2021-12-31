Esra Dermancıoğlu'dan yeni yıl tavsiyesi: Sifonları çekin!

Esra Dermancıoğlu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dermancıoğlu, takipçilerine yeni yıl tavsiyesinde bulundu. Oyuncu bir video yayınlayarak, "Şimdi hemen kalkın, hepiniz sifon çekin. Hepiniz sifonlarınızı çekin ve bu sifondan bütün sıkıntıları, bütün kötülükleri atın. Arkadaşlar başlatıyorum bunu; hepiniz kalkın, sifonları çekin. Bakın, yemin ederim bu yıl hepimize iyi gelecek!" dedi.