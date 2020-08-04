Koronavirüsten korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı. 51 yaşındaki Dermancıoğlu, mutfakta çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.
Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!
Oyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile mutfakta çekilen karesini, "Bu gecce meleğime makarna yaptım" notuyla Instagram'da paylaştı.
04.08.2020 13:48 Magazin