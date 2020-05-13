Esra Dermancıoğlu'nun aile dramı!

Esra Dermancıoğlu Alzheimer hastası olan babası ile sevgilisinin tanışma hikayesini Instagram hesabından "Bir aile dramı" notuyla paylaştı. Sevgilisi için "Herhalde içinden bunlar aile kafayı yemişler demiştir" diyen oyuncunun trajı komik hikayesi şöyle:"Annem baba çok yakın bir zamanda Alzheimer oldu. Demans değil ama ikisi de Alzheimer. Bir süre sonra annem vefat etti, babam hayattaydı. Benim de bir sevgilim vardı. Bir gün sevgilimi babamla tanıştırmaya götürdüm. Evde oturuyoruz, erkek arkadaşıma 'ne yapıyorsun?' diye soruyor. Üç dakika geçiyor, aynı soru. Konuşma bir yere gitmeyince, 'kalkalım' dedim. Kapıya geldik, Beni yanağımdan öptü. Sevgilime hav hav yaptı, havladı. 'Sevgilim 'çok memnun oldum efendim' dedi, önden korka korka gitti. İçinde 'herhalde bunlar ailece kafayı yemişler' demiştir. Çok tuhaf bir hastalık"