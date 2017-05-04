Esra Erol: Devam edeceğiz...

Evlilik programlarının KHK ile yasaklanması gündemdeki yerini koruyor. Zuhal Topal'la programı için format değişikliği kararı alınırken evlilik programlarının lokomotif ismi Esra Erol'dan şoke eden açıklama geldi: “İlk günkü gibi devam edeceğiz.”

Magazin - 04 Mayıs 2017 21:30

Evlilik programlarıyla ilgili tartışma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik programlarının Kanun Hükmünde Karaname ile yayından kaldırılmasının yolu açılmıştı. Ancak KHK deyim yerindeyse tam bir kaos yarattı.



KHK ile yasaklama getirilen ancak fiilen bu yasakların uygulanmadığı programlardan bazıları çıkışı format değiştirmede bulsa da atv’de evlilik programı yapan Esra Erol’dan konu hakkında şok bir açıklama geldi; “İlk günkü gibi yayına devam ediyoruz”. Hafta içi her gün Star TV'de ‘Zuhal Topal'la' isimli programı yapan sunucu Zuhal Topal, format değişikliğine gittiklerini duyurdu. Topal’ın bu kararı stratejik bir hamle olarak değerlendirildi.



“BİZ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ”

Ancak evlilik programlarında başı çeken Esra Erol’un yardımcısı Yağmur Gönül Taş’tan şok bir açıklama yapıldı. “Biz programımıza ilk günkü gibi devam ediyoruz, herhangi bir format değişikliliği yapılmayacak. İlk günkü yayınımız nasılsa şu anda öyleyiz. Biz ayrıca 10 yıldır bu programda sosyal sorumluluk projelerine destek oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Esra Hanım otizmli çocuğu olan bir aileye programında yardım etti. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz”…



RTÜK BAŞKANI AÇIKÇA “İSTEMİYORUZ” DEMİŞTİ

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan KHK ile RTÜK kanununa “Radyo ve Televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez” maddesi eklendi.



Öte yandan 6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 32'nci maddesine RTÜK'ün evlilik programlarına ceza verdiği “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” maddesi de kondu. RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, “İnceleme bittikten sonra kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Biz zaten bu programları istemiyoruz, bunu daha önce de açıkça söyledik” diyerek bakış açısını açık ve net bir üslupla dile getirmişti.



Kaynak: sozcu.com.tr

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