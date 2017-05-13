Esra Erol hamile mi?

Esra Erol hamile olduğu haberlerine yanıt verdi.

Magazin - 13 Mayıs 2017 13:17
Esra Erol hamile mi?
Esra Erol dün yeni yaşını kutladı. Eşi Ali Özbir de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aile fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşan Ali Özbir altına "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza...Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine..." notunu düştü. Bu paylaşım kafaları karıştırdı ve "Esra Erol hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ünlü sunucu bu konuya canlı yayında cevap verdi.

Erol, "Ali bir mesaj yazmış. Sabahtan beri tebrik fotoğrafları alıyorum. Şuanda hamilelik durumu yok. 'Belki kız olur' baskısı var üzerimde ama hamile değilim. İlerleyen zamanlarda Allah verirse 'hayır' demem, kabul ederim..." dedi.

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Bağlantılar: Esra Erol, Ali Özbir

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