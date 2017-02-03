Esra Erol rakiplerine taş attı
Esra Erol Diyanetin cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesi üzerine düşünceleri yazdı.
Magazin - 03 Şubat 2017 12:30
Uzun zamandır ekranlarda izdivaç programı sunan Esra Erol Diyanetin o hutbesinin ardından görüşlerini yazdı ve diğer izdivaç programlarını eleştirdi.
İşte Esra Erol'un o açıklamaları;
"Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek... Artık pes etmiştim. bu haberlerle anılıyor olmak ağrıma gidiyor! 2007 yılından beri yaptığım yayının geldiği nokta. Yoruldum ve bıktım! Evliliklerin olmadığı evlilik programları..."
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