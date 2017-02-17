Etel Baler'in farklı giyim tarzı

Sosyete - 17 Şubat 2017 10:27

Etiler'in popüler alışveriş merkezlerinden Akmerkez, İstanbul cemiyet hayatının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cemiyet hayatının tanınan ismi Etel Baler, Akmerkez'de görüntülendi. Yüzünden, oldukça yorgun olduğu anlaşılan Baler, her zaman olduğu gibi giyim tarzı ile dikkatleri çekmeyi başarıyordu. Kırmızı pelerin şeklindeki paltosu ve aynı tonlardaki çantası ile dikkat çeken Baler, eşi Robert Baler’in masajda olduğunu ve alışveriş merkezinde buluşup birlikte eve gideceklerini söyledi. Buluşma saatinden erken gelen Etel Baler, mağazaları gezip alışveriş yaparak zamanını değerlendirdi.