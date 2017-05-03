Eto'o kalpak taktı

Spor - 03 Mayıs 2017 15:11

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, cuma günü saat 20.00'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi üyesi gaziler de izledi. Takımı ziyarete gelen gaziler, antrenman öncesi takım kaptanı Eto'o'ya dernek rozeti takıp kalpak takarak fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı.Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar taktik oyun oynadı.Antrenmanın ikinci bölümünde Çalımbay, futbolcularına çift kale maç yaptırdı. Antrenman hücum oyuncularının şut, defans oyuncularının da savunma çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanı, Adanaspor deplasmanı dönüşü otobüs kazasında yaralanan bazı taraftarlar da izledi.Taraftarlar, kaza da olsa her zaman takımı destekleyip, futbolcuların yanında yer alacaklarını belirterek, Eto'o'dan Medipol Başakşehir maçını kazanmalarını istedi. Eto'o da yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileyerek, taraftarı mutlu etmek için maçta ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Antrenmanda hafif ağrıları bulunan Deniz Kadah takımdan ayrı salonda çalıştı.Kaynak: DHA