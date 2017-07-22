Eva Longoria'nın eşiyle tatili!

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Longoria eşiyle beraber tatilde..

Dünya Magazin - 22 Temmuz 2017 16:05
Eva Longoria'nın eşiyle tatili!
Rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünyada tanınan oyuncu Eva Longoria, geçen yıl dünyaevine girdiği Joe Baston ile Ibiza'da tatil yapıyor. Eşiyle denize giren Eva Longoria daha sonra güneşlendi..

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