Eva Longoria'nın eşiyle tatili!

Dünya Magazin - 22 Temmuz 2017 16:05

Rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle dünyada tanınan oyuncu Eva Longoria, geçen yıl dünyaevine girdiği Joe Baston ile Ibiza'da tatil yapıyor. Eşiyle denize giren Eva Longoria daha sonra güneşlendi..