Amerikalı oyuncu Eva Mendes de koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte kendini eve kapadı. Dünyaca ünlüoyuncu evde geçirdiği karantina günlerinde nasıl vakit geçirdiğini sosyal medyadan paylaştı. 5 yaşındaki kızı piyano çalarken camları silen Mendes, “Evet kızım piyano çalarken cam siliyorum” dedi ve çocukları için aktivite önerileri istedi.
Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildi
Koronavirüse karşı tedbirlerini alıp evinde karantinada olan ünlülerin arasında ABD'li oyuncu Eva Mendes de var...
26.03.2020 19:28 Dünya Magazin