Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildi

Amerikalı oyuncu Eva Mendes de koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte kendini eve kapadı. Dünyaca ünlüoyuncu evde geçirdiği karantina günlerinde nasıl vakit geçirdiğini sosyal medyadan paylaştı. 5 yaşındaki kızı piyano çalarken camları silen Mendes, “Evet kızım piyano çalarken cam siliyorum” dedi ve çocukları için aktivite önerileri istedi.