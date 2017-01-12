Evde mahsur kaldılar

Magazin - 13 Ocak 2017 05:00

Şahin Irmak ve Asena Tuğal, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışından dolayı evde mahsur kaldı. Tuğal, "Kaç gündür evde mahsur kalmıştık. Hava düzelir düzelmez, fırsat bu fırsat kahve makinesini yaptırmaya çıktık" dedi. Aşıklar daha sonra uzun süre taksi bulmaya çalıştı.Kaynak:gazetevatan.com