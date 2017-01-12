Evde mahsur kaldılar
Şahin Irmak ve Asena Tuğal, önceki gün Etiler’de taksi beklerken objektiflere takıldı.
Magazin - 13 Ocak 2017 05:00
Şahin Irmak ve Asena Tuğal, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışından dolayı evde mahsur kaldı. Tuğal, "Kaç gündür evde mahsur kalmıştık. Hava düzelir düzelmez, fırsat bu fırsat kahve makinesini yaptırmaya çıktık" dedi. Aşıklar daha sonra uzun süre taksi bulmaya çalıştı.Şahin Irmak'ın ünlü olmadan önce oynadığı diziler
Kaynak:gazetevatan.com
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