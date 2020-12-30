Evinize uğur, sevdiklerinize şans getiren Jumbo bir yılbaşı

Evde daha çok vakit geçirdiğimiz, kimi zaman evdeki eşyaları değiştirdiğimiz ya da yemek yapmanın verdiği mutluluk ile mutfağımıza yeni ürünler dahil ettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Şimdi sıra yepyeni bir yıla, yeni başlangıçlar yapma zamanı. En doğal malzemeleri, zamansız tasarımlar ve kusursuz işçilik ile buluşturan Jumbo, yeni başlangıçları anlamlı kılmak, yılbaşı sofralarını güzelleştirmek ve evlerin dekorasyonuna renk katmak için birbirinden farklı ve kaliteli ürünleri misafirlerinin beğenisine sunuyor.Bütün aileyi bir araya toplayan özel yılbaşı sofraları, Jumbo şıklığı ile tamamlanacak. Kaliteli ve tasarım yemek takımları yanına eklenecek zarif çatal-bıçak takımları sofraların ışığını artıracak. Jumbo Craft Bakır serisi tencereler ise hem görselliği hem de ısı dağıtımı özelliği ile yemeklere kattığı lezzeti, sofralara taşımaya yardımcı olacak. Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi sofra aksesuarları suplalar, mumlar ve şamdanlar da yine Jumbo’nun bu döneme özel ürünleri arasında yer alıyor.Gün içerisinde ya da keyifli bir molada çay- kahve içmekten vazgeçmeyenler Jumbo’dan kendileri için bir şey bulacak. Şık fincan takımları, kupalar, çaydanlık, french press ve kahve demleme ekipmanları ile hem kullanmak hem de hediye etmek için birçok alternatifi bir araya getiriyor.Yeni yıla yeniliklerle başlamak, kendinize ya da sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapmak için Jumbo mağazalarına ve www.jumbo.com.tr adresine bekliyoruz. Değerli anılar, zamansız detaylarıyla hatırlanır.