"Evlat Kokusu"nun 2. fragmanı yayınlandı!

Dizi - 10 Şubat 2017 11:20

Çekimlerine Amsterdam’da başlanan ve İstanbul’da devam edilen, büyük bir sevgi, nefret, aşk, entrika ve fedakârlık öyküsünün konu alındığı dizinin çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor.Gerek internet gerekse sosyal medyada büyük ilgi gören ve merakla beklenen “Evlat Kokusu” nun genel hikayesi şöyle;Zeyno Amsterdam’da bir yetimhanede büyümüştür. Aynı yetimhanede bulunan tek Türk olan ve ‘abla’ dediği Nesrin‘den başka kimsesi yoktur. Zeyno, bir hastanede çocuk hemşiresi olarak çalışmaktadır. Hayatında bir kez âşık olmuş ve âşık olduğu adamdan da hamile kalmıştır. Sevdiği adam ve çocuğu ile mutlu bir aile kuracaklarını sanan Zeyno, gerçek hayatın kendisi için yaptığı planlardan habersizdir. Zeyno’nun bir anlık öfkesi onu hayallerinden ve evladının kokusundan uzaklaştırırken, Akbaş Ailesi ile arasında koparılması imkânsız bir bağ oluşturur.Dünyanın en cesur sevgisinin ve en acıtıcı özleminin adını koyan ‘Evlat Kokusu’ çok yakında Kanal D’de.