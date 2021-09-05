Evlendiler

Nikah şahitliğini eski milletvekili, BDDK'da yönetici olan Hurşit Yıldırım ve AKP Bakırköy ilçe başkanı gerçekleştirdi.Davette Emre Ertürk, Yağmur Kalyoncu, Sinem Yıldırım, Banu Sağnak gibi birbirinden ünlü isimler vardı. Parti geccenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.Covid önlemlerinin maksimumda olduğu davette, davetliler 1,5 yıldır evde kalmanın acısını çıkardılar.İşlerinin yoğunluğundan balayına çıkamayan çift Ekim ayında Amerika’ya gidecek.