Nikah şahitliğini eski milletvekili, BDDK'da yönetici olan Hurşit Yıldırım ve AKP Bakırköy ilçe başkanı gerçekleştirdi.
Davette Emre Ertürk, Yağmur Kalyoncu, Sinem Yıldırım, Banu Sağnak gibi birbirinden ünlü isimler vardı.
Parti geccenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
Covid önlemlerinin maksimumda olduğu davette, davetliler 1,5 yıldır evde kalmanın acısını çıkardılar.
İşlerinin yoğunluğundan balayına çıkamayan çift Ekim ayında Amerika’ya gidecek.
Evlendiler
Şebnem Demir’in Futbol Federasyonunda yönetici olan erkek kardeşi Görkem Demir seçkin davetlilerin olduğu bir parti ile evlendi.
05.09.2021 16:55 Sosyete