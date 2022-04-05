"Evlilik Hakkında Her Şey" ne zaman final yapacak?

MF Yapım imzalı FOX”un “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisi bu sezonun en kaliteli yapımlarının başında geliyor. Yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu dizinin senaryosuna Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Halil Ersan imza atıyor. (Barış Kılıç) eski eşi olarak izleyici karşısına çıkacak, dizinin dengesini değiştirecek.Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altunorak, Tülin Ece, Bertan Asllani, Deniz Gündoğdu, Burcu Söyler, Ufuk Özdemir, Alara Turan, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Ela Naz Koçak ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı ismin yer aldığı dizinin ne zaman final yapacağı merak konusuydu. Son gelen haberlere göre “The Split” dizisinden uyarlanan projenin yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.