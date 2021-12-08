“Evlilik Hakkında Her Şey" setinde korona şoku!

FOX dün akşam yayınladığı açıklamada salı akşamları yayınladığı MF Yapım imzalı “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceğini duyurdu ve “Evlilik Hakkında Her Şey" dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!” mesajını paylaştı.Sette kimin koronavirüse yakalandığı merak konusu oldu. Dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’ın koronaya yakalandığı ortaya çıktı.Bahadır son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katılmıştı.