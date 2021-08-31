Evlilik Hakkında Her Şey'den ilk tanıtım!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’un uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX’un yeni dizisi “Evlilik Hakkında Her Şey”in ilk tanıtımı yayınlandı.BBC yapımı “The Split” dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan ve izleyicisiyle buluşmak için gün sayan “Evlilik Hakkında Her Şey”in çarpıcı tanıtımında, Gökçe Bahadır ve Neslihan Yeldan’ın sahneleri kısa sürede çok ses getirdi. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda bulunduğu dizide; Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; Aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen hikayeleriyle çok yakında ekrana gelecek…Tanıtımıyla merak uyandıran ve çekimleri İstanbul’da devam eden dizi “Evlilik Hakkında Her Şey”, yeni sezonda FOX’ta.