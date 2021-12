Evlilik Hakkında Her Şey'e sürpriz bir isim katılıyor!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’nun uyarladığı, MFYapım imzalı FOX’un sevilen dizisi “Evlilik Hakkında Her Şey”in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılmaya hazırlanıyor.Her salı büyük merakla beklenen diziye güzel oyuncu Alara Turan dahil olacak.Turan; Cevher kardeşlerin üvey kardeşi Deniz Cevher karakterine hayat verecek.Bugüne kadar tek çocuk olduğunu düşünen Deniz Cevher; kendi annesi ve babası tarafından el bebek gül bebek büyütülmüş, el üstünde tutulmuş bir genç kadındır. Üç kardeşi olduğunu öğrenen ve Cevher Hukuk Bürosu’ndan haberdar olan Deniz, İzmir’den İstanbul’a bürodaki hakkını alabilmek ve kardeşleriyle yüzleşmek için gelecek, beklemediği sürprizlerle karşı karşıya kalacaktır.“Evlilik Hakkında Her Şey”in kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı,Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, MilaKasarcıve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.“Evlilik Hakkında Her Şey”,her salı saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.