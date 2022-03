Evlilik Hakkında Her Şey'e sürpriz bir oyuncu daha katıldı!

Her salı izleyiciyle buluşan diziye güzel oyuncu Naz Elmas, Hande karakteriyle dahil olacak. Elmas; Efe’nin (Barış Kılıç) eski eşi olarak izleyici karşısına çıkacak, dizinin dengesini değiştirecek.“Evlilik Hakkında Her Şey”in kadrosunda; Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altunorak, Tülin Ece, Bertan Asllani, Deniz Gündoğdu, Burcu Söyler, Ufuk Özdemir, Alara Turan, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Ela Naz Koçak ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.“Evlilik Hakkında Her Şey”, her salı saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.