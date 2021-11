“Evlilik Hakkında Her Şey”e sürpriz iki isim daha katıldı!

Her salı yeni bölümüyle heyecanı katlayan diziye Sinem Uslu ve Engin Hepileri dahil oldu.Sinem Uslu ünlü bir şarkıcı olan Melisa’ya hayat verirken, Engin Hepileri Melisa’nın eşi ve aynı zamanda menajeri Koray rolüyle izleyiciyle buluşacak.Dizide Azra (Gökçe Bahadır) oğlu Eren’in okul gösterisinde ünlü şarkıcı Melisa Tercan ile karşılaşır fakat yeni müvekkiliyle tanıştığından habersizdir…“Evlilik Hakkında Her Şey”in kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.“Evlilik Hakkında Her Şey”, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.