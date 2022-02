"Evlilik Hakkında Her Şey"e sürpriz isim!

Her salı yeni bölümü merakla beklenen diziye yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, Efe Avcı karakteriyle dahil olacak.Varlıklı bir aileden gelen, hırslardan arınmış, hayatı iyi yaşamayı ve yaşamdan zevk almayı bilen, yetenekli ve oldukça başarılı bir aile hukuku avukatıdır. Herkesle hızlı bir şekilde iletişim kurabilen Efe, kadınlarla ilişki kurmak konusunda ayrıca bir yeteneğe sahip bir adamdır. Yakışıklı olduğunun farkında ve gerektiğinde bunu kullanmaktan çekinmez. Onun için hayatla mücadele etmeye çalışmak, öleceğini bildiğin halde yaşama dört elle sarılmak kadar anlamsızdır.“Evlilik Hakkında Her Şey”in kadrosunda; Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu,Tülin Ece, Bertan Asllani, Deniz Gündoğdu, Burcu Söyler, Ufuk Özdemir, Alara Turan, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Ela Naz Koçak ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucukgibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.“Evlilik Hakkında Her Şey”, her salı saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.