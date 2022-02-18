Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, ünlü konuk oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Dizinin 20. bölümüne ödüllü bir oyuncu konuk oluyor. Gizem Erman Soysaldı renkli boşanma davalarının konu edildiği sevilen Evlilik Hakkında Her Şey'in 20 ve 21. bölümlerinde Buket karakterine hayat verecek.
Evlilik Hakkında Her Şey’e sürpriz konuk!
Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'e sürpriz bir oyuncu konuk oluyor. İşte detaylar...
18.02.2022 19:20 Dizi Galeri