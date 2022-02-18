Evlilik Hakkında Her Şey’e sürpriz konuk!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, ünlü konuk oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Dizinin 20. bölümüne ödüllü bir oyuncu konuk oluyor. Gizem Erman Soysaldı renkli boşanma davalarının konu edildiği sevilen Evlilik Hakkında Her Şey'in 20 ve 21. bölümlerinde Buket karakterine hayat verecek.