'Evlilik Hakkında Her Şey'e sürpriz transfer!

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisine Serkan Altunorak dahil edildi. Yakışıklı oyuncunun Bora karakterine hayat vereceği öğrenildi.Altunorak, “Evlilik Hakkında Her Şey”de sürpriz bir karakterle gerilimi tırmandıracak.